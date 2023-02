PS5: Sony starebbe lavorando a degli auricolari e a un headset gaming per la console, per Henderson

Secondo quanto indicato da Tom Henderson tramite Insider Gaming, Sony starebbe lavorando a degli auricolari da gaming wireless per PlayStation 5, così come a un nuovo headset wireless. Entrambi i prodotti dovrebbe essere pronti entro la fine dell'anno fiscale 2023, ovvero verso marzo 2024.

Gli auricolari wireless sono noti con il nome in codice "Project Nomad" e dovrebbero avere una batteria da 5 ore circa, ovvero simile a quella della Apple AirPods e leggermente inferiore alle Sony WF-1000XM3. Ovviamente avrebbero una custodia di ricarica che può essere a propria volta caricata tramite un cavo USB-C e una fonte come PS5.

L'headset wireless per PS5 è noto invece noto con il nome "Project Voyager" e dovrebbe avere funzioni simili all'Inzone H7. Per il momento non sono ancora noti i prezzi di questi modelli.

Per ora questo è tutto quello che è stato condiviso dalle fonti a Insider Gaming. Come sempre vi ricordiamo che questi sono per ora solo rumor e nulla più: Tom Henderson si è dimostrato da tempo una fonte affidabile ma, anche ammesso che sia tutto vero e corretto, è possibile che i piani di Sony cambino nel corso del tempo e quindi tali prodotti non vedano in realtà mai la luce.

In attesa di conferme o smentite ufficiali da parte di Sony, vi ricordiamo che è già disponibile un headset ufficiale per PS5: le cuffie Pulse 3D, che potete ad esempio trovare su Amazon Italia. Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.