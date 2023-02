Internet Explorer muore per l'ennesima volta oggi, 14 febbraio 2023

È passato molto tempo da quando Microsoft Edge ha preso il posto del vecchio Internet Explorer, ma oggi - 14 febbraio 2023 - assistiamo a una nuova morte del browser.

Ricordiamo infatti che Windows 11 aveva eliminato Internet Explorer, ma su Windows 10 era ancora disponibile. Be', ora non più. Da oggi Microsoft ha permanentemente disabilitato il vecchio browser anche su Windows 10. Il tutto avverrà con un aggiornamento e appena sarà stato istallato non sarà più possibile usare Internet Explorer.

I riferimenti visivi al browser, comprese le icone all'interno del sistema, saranno rimossi da un aggiornamento di sicurezza di Windows previsto per il 13 giugno. Tuttavia, anche se le icone di Internet Explorer saranno sparse nel computer ancora per qualche mese, non sarà più possibile aprirlo dopo l'aggiornamento in arrivo.

Se per qualsiasi motivo è necessario utilizzare Internet Explorer (ad esempio, per un vecchio sito web che non si carica correttamente su un browser moderno), Microsoft Edge dispone di una modalità IE che utilizza il vecchio motore e consente di navigare sui siti web più vecchi.

Internet Explorer è morto da molto tempo, da quando Microsoft ha rilasciato Edge nel 2015, quindi non è affatto una sorpresa che anche Windows 10 lo stia mettendo da parte. A meno che non abbiate una versione di Windows più vecchia e non supportata, come Windows 8.1 o Windows 7, si può dire che questa sia la fine per Internet Explorer.