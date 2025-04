Jeff Minter ritorna con I, Robot, arcade psichedelico disponibile da oggi

L'editore Atari e lo studio di sviluppo Llama Soft, dietro cui c'è il grande Jeff Minter, hanno lanciato I, Robot per 14,79 euro, il nuovo titolo del geniale sviluppatore, proveniente direttamente dagli anni '80, che recentemente ci aveva deliziato con Akka Arrh. Si tratta di un rifacimento in salsa psichedelica di un coin-op della compagnia che ha fondato l'industria dei videogiochi. Possiamo giocarci su moltissim piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation VR2 e Atari VCS.