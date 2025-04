Epic Games Store regala oggi a sorpresa anche un ottimo gioco gratis, oltre ai bonus annunciati in precedenza

Come di consueto, anche questo giovedì è caratterizzato dall'arrivo del gioco gratis di Epic Games Store come regalo settimanale disponibile da oggi: in questo caso c'è una sorpresa perché oltre al bonus gratuito per Firestone Online annunciato la settimana scorsa c'è anche Botanicula, ottima avventura che può dunque essere ottenuta liberamente da oggi.

Il gioco gratis è disponibile al download a questo indirizzo, mentre i contenuti di Firestone Online possono essere scaricati da questa pagina su Epic Games Store, da ora fino a giovedì prossimo, 24 aprile, intorno alle ore 17:00, quando l'offerta attuale verrà sostituita da altri giochi gratis.

Come sempre, è sufficiente riscattare il gioco cliccando sull'apposito tasto dopo aver fatto il login con il proprio account a Epic Games Store perché questo venga inserito all'interno della propria libreria, scaricabile e giocabile gratuitamente anche una volta scaduta la promozione settimanale. Sono stati annunciati nel frattempo anche i giochi gratis del 24 aprile, ovvero Chuchel e alcuni bonus per Albion Online.