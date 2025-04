Epic Games Store ha svelato il regalo del 17 aprile, non si tratta di un gioco gratis

Anche la prossima settimana Epic Games Store farà un regalo a tutti i giocatori. Tuttavia quello del 17 aprile rompe la tradizione, dato che non si tratta di un videogioco vero e proprio, bensì un bonus per il free-to-play Firestone Online Idle RPG. Avrete una settimana di tempo per reclamare questo dono, per la precisione dalle 17:00 del 17 aprile, alla stessa ora del 24 aprile semplicemente effettuando il log-in nel gioco, che trovate a questo indirizzo.