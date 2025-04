I giochi gratis di oggi su Epic Games Store sono disponibili: ecco come ottenerli

Come ogni giovedì, anche questo 10 aprile Epic Games Store ha sbloccato i nuovi giochi gratis per PC, che potete correre a riscattare e aggiungere alla vostra libreria. Naturalmente non dovrete sborsare nemmeno un sesterzo per averli.

Non sono soltanto giochi, in realtà, perché insieme a River City Girls, ci sono in regalo anche dei pacchetti di contenuti per Arcadgeddon e per Idle Champions of the Forgotten Realms.

Potrete riscattare tutti i regali entro le 17:00 italiane di giovedì 17 aprile. Quando lo avrete fatto, troverete tutto nella vostra libreria digitale. Il gioco sarà vostro per sempre, così come gli altri contenuti.