WhatsApp si aggiorna: tutte le nuove funzioni per chat, chiamate ed eventi

Con l'arrivo continuo di nuove funzioni, WhatsApp ha deciso di iniziare a condividere regolarmente riepiloghi degli aggiornamenti più importanti. L'obiettivo è aiutare gli utenti a rimanere al passo con strumenti che migliorano l'esperienza quotidiana all'interno dell'app. L'ultima tornata di aggiornamenti porta novità su chat di gruppo, eventi, videochiamate, canali e tanto altro, rendendo le conversazioni più pratiche e personalizzate. Tra le novità più interessanti c'è l'introduzione dell'indicatore "online" nelle chat di gruppo, che permette di sapere in tempo reale quante persone sono attive , rendendo più facile decidere quando avviare una conversazione. Si aggiungono anche le notifiche in evidenza, utili per limitare i ping solo a menzioni o contatti salvati, evitando distrazioni inutili.

Nuovi strumenti per chat ed eventi WhatsApp ora permette di creare eventi anche nelle chat individuali, non solo nei gruppi. A questo si aggiunge la possibilità di rispondere con un semplice "forse", invitare ospiti, impostare date di fine evento e persino fissare l'evento in alto nella chat, per tenerlo sempre sotto controllo. Le nuove funzioni Sempre all'interno delle conversazioni, è ora possibile visualizzare e selezionare reazioni già inviate da altri utenti: un modo semplice per accodarsi a un commento con un tocco. Su iPhone arriva anche la scansione dei documenti direttamente dall'app, rendendo più rapida la condivisione di contenuti importanti. Inoltre, WhatsApp può ora essere impostata come app predefinita per messaggi e chiamate su iOS, un aggiornamento molto richiesto dagli utenti Apple: basta andare su Impostazioni > App di default e selezionare WhatsApp come preferita.