Grand Theft Auto V Enhanced Edition per PC disponibile in offerta su Instant Gaming

Grand Theft Auto V Enhanced è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 8,99€, invece dei consueti 30€. Con l'IVA al 22% applicata in Italia, il prezzo finale sarà di circa 10,97€. Un'occasione davvero da non perdere per chi non ha ancora vissuto l'esperienza completa del capolavoro Rockstar. Acquistalo ora cliccando qui o sul bottone qui sotto. Questo è uno dei prezzi più bassi mai visti per questa edizione migliorata di GTA V. Oltre alla versione base, la Enhanced Edition include contenuti aggiuntivi come il Criminal Enterprise Starter Pack e l'accesso all'universo di GTA Online. È venduto e spedito da Instant Gaming in formato digitale per PC via Rockstar Launcher.