Scopriamo tutti i vincitori degli Italian Video Game Awards 2025

Come si può vedere, ad aggiudicarsi il premio di Best Italian Game è stato A Quiet Place: The Road Ahead , l'ambizioso tie-in sviluppato da Stormind Games che porta sullo schermo le inquietanti atmosfere della saga cinemagrafica, e lo fa con grande efficacia.

Enotria: The Last Song ha avuto un importante riconoscimento

La lista dei vincitori degli Italian Video Game Awards 2025 ha visto anche un altro importante protagonista, ovverosia Enotria: The Last Song, l'affascinante soulslike di Jyamma Games che ha fatto tanto discutere e che ha vinto due premi: Outstanding Art e Community Spotlight Award.

Infine Marco A. Minoli di Slitherine ha vinto il premio per la Outstanding Individual Contribution, Gambit Shifter si è aggiudicato il riconoscimento come Best Italian Debut Game e While We Wait Here si è portato a casa il premio per la Outstanding Experience.