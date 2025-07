TCL presenta la serie SF560, Smart TV QLED Full HD con Fire TV e audio Dolby a meno di 200€

TCL amplia la propria gamma di televisori con la nuova serie SF560, caratterizzata da modelli Smart TV QLED Full HD pensati per un'utenza attenta al rapporto qualità-prezzo e alla fruizione di contenuti digitali. Disponibili in tre formati differenti, i TV si propongono di coniugare tecnologia avanzata e facilità d'uso grazie all'integrazione del sistema operativo Fire TV. Questa nuova linea punta a rafforzare la posizione di TCL nel settore dei TV, anche nella fascia economica. Le caratteristiche tecniche, l'attenzione al design e il supporto a formati HDR di ultima generazione delineano comunque un'offerta capace di adattarsi a diverse esigenze di visione, pur con qualche compromesso importante.

Le caratteristiche dei TV TCL serie SF560

La serie SF560 si compone di tre modelli da 32, 40 e 43 pollici, tutti dotati di pannelli QLED Full HD. Questi televisori si distinguono per uno schermo sottile e completamente piatto, oltre che per una struttura leggera e compatta, pensata per inserirsi agevolmente in ambienti domestici moderni e funzionali. Il design minimale mira a valorizzare l'esperienza visiva, eliminando distrazioni e ottimizzando l'area di visione.

Infografica che riassume le caratteristiche dei TV TCL serie SF560

Dal punto di vista tecnologico, i modelli della serie sfruttano la tecnologia Quantum Dot Pro con Colorful Quantum Crystals, mentre sul fronte software l'adozione di Fire TV come sistema operativo rappresenta un elemento distintivo importante. La gestione del televisore è facilitata dal telecomando vocale con integrazione Alexa, che consente di controllare non solo le funzioni base come il cambio canale e il volume, ma anche di interagire con altri dispositivi smart della casa, rendendo l'esperienza di utilizzo fluida e personalizzata.

Il supporto alla decodifica HDR10 contribuisce a valorizzare la qualità dell'immagine, garantendo un miglior contrasto e una resa visiva superiore. Il televisore è in grado di ottimizzare automaticamente i contenuti scena per scena, migliorando la luminosità e la definizione anche delle immagini non nativamente in HDR. Questo si traduce in una visione più dettagliata, con ombre più definite e colori vivaci, in grado di adattarsi a diversi tipi di contenuti e ambienti di luce.

L'audio è un altro punto di forza della serie SF560, visto che integra tecnologie Dolby Audio, DTS-HD e DTS Virtual:X in una fascia di prezzo molto interessante. I prezzi partono da 200€ per il modello da 32 pollici fino a 300€ per il 43 pollici, ma si trovano già con sconti intorno al 10% sul listino:

32SF560: €199

40SF560: €249

43SF560: €299

Voi che cosa ne pensate di questi nuovi TV? Per quali ambienti li utilizzereste? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto pare già finita l'era degli OLED: la crescita si ferma nel 2025, tra calo dei prezzi e paura dei dazi USA.