TCL T8B da 65 pollici, la recensione di un TV 4K QLED a 144 Hz con HDR e un ottimo prezzo

TCL si conferma un'azienda che non teme di competere sul mercato dei televisori, proponendo una gamma estremamente variegata per il 2024. Oltre alla serie T8B, oggetto di questa recensione, troviamo modelli per tutte le esigenze e fasce di prezzo. Chi cerca il top di gamma può orientarsi sulle serie MiniLED Q10B e QM8B, con diagonali che arrivano fino a 98 pollici. Per un'alternativa QLED più economica, la serie T7B affianca la T8B con una selezione di modelli da 43 a 85 pollici. Infine, la serie entry-level V6B offre un'opzione LCD LED con supporto HDR e funzionalità gaming, in formati da 43 a 85 pollici. Scheda tecnica TCL 65T8B In questo panorama, la serie T8B, disponibile in tagli da 55, 65, 75 e 85 pollici, si posiziona come una soluzione di fascia media con caratteristiche interessanti, tra cui il pannello a 144 Hz e il supporto Dolby Vision e HDR10+, che la rendono adatta sia alla visione di film e serie TV che all'utilizzo con console di ultima generazione. Nel corso della recensione del TCL T8B, approfondiremo le specifiche del modello da 65 pollici, analizzandone le prestazioni e il rapporto qualità-prezzo.

Caratteristiche tecniche del TV TCL 65T8B Il pannello del TV TCL 65T8B è un LCD VA da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel), HDR 10 bit e retroilluminazione Quantum Dot. L'elaborazione delle immagini è affidata al processore AiPQ Pro con intelligenza artificiale, che ottimizza upscaling, nitidezza, audio e dialoghi. La piattaforma Smart TV è Google TV con Android 12, gestita dal SoC quad-core MediaTek Pentonic 700. Gli ingressi del TV TCL 65T8B Buona la dotazione di connessioni: 4 porte HDMI 2.1 (di cui una con eARC/ARC), una porta USB 3.0, una porta Ethernet LAN, uscite cuffie e audio digitale ottico, e connettori per antenna digitale terrestre/satellitare. La connettività wireless include Wi-Fi (con supporto Chromecast e AirPlay 2), Bluetooth (compatibile con cuffie e tastiere) e accesso agli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. Le porte HDMI supportano tutti i formati HDR (HDR10, HDR10+, Dolby Vision e HLG), ma solo le prime due offrono la piena banda da 48 Gbps e le funzionalità gaming avanzate come ALLM, 120Hz e 144Hz (per PC). Per ridurre ulteriormente l'input lag (di circa 6 ms a 120 Hz), è possibile attivare una modalità a 240 Hz, che però dimezza la risoluzione a Full HD. Una sorta di Dual-Mode simile a quella vista nella recensione del monitor ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP, ma in ambito TV. Completano il quadro il VRR fino a 144 Hz (con AMD FreeSync Premium) e il Dolby Vision gaming fino a 120 Hz, gestibili tramite la Game Bar 3.0, che si richiama con un tasto del telecomando. La Game Bar 3.0 del TV TV TCL 65T8B Il sistema supporta tutte le principali app per lo streaming (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+) e un media player integrato per la riproduzione da HDD esterni USB o NAS su rete locale (DLNA/UPnP), mentre per i giochi in cloud abbiamo solo GeForce Now. Il media player supporta un'ampia gamma di formati video, codec (inclusi AV1) e container (inclusi MKV), oltre a Dolby Vision e Dolby Atmos. In alternativa, si possono utilizzare app di terze parti come VLC, Nova Player o Kodi. Display: QLED da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160)

Il TCL T8B presenta un design moderno e curato, con cornici sottili color titanio spazzolato e un mix di metallo e plastica sul retro. Non è però particolarmente sottile. Un dettaglio del TV TCL 65T8B La plastica sul retro ha una trama leggermente ruvida, con al centro il cuore pulsante del sistema audio integrato da 45 W di potenza firmato Onkyo in configurazione 2.1. Le connessioni sono raggruppate in due sezioni: da un lato gli ingressi, facili da raggiungere, dall'altro il foro per il collegamento del cavo di alimentazione. La homepage del TV TCL 65T8B Il TV può essere appoggiato su un mobile tramite i piedistalli laterali, regolabili anche in posizione più centrale, oppure appeso a parete grazie agli attacchi VESA 300 x 300 mm.

Esperienza d'uso Il TCL T8B offre un'esperienza d'uso fluida e intuitiva, a partire dalla configurazione iniziale semplificata per gli utenti Google. La piattaforma Google TV, quando funziona, si dimostra reattiva e ben organizzata, con un'ampia selezione di app e un menu impostazioni completo che permette di personalizzare ogni aspetto dell'immagine. Resa complessiva I preset "Cinema" e "Gioco" sono un'ottima base di partenza per la visione di film e videogiochi, con una resa cromatica accurata e un buon livello di dettaglio, dove la modalità "gaming" privilegia di base la luminosità. Una scena di Avengers Endgame sul TV TCL 65T8B Il tone mapping dinamico in HDR è efficace nel gestire le alte luci e preservare le sfumature, ma ha un livello di luminanza massima un po' basso, intorno ai 500 nit. Anche la gestione del movimento è soddisfacente, contribuendo alla fluidità delle immagini nei contenuti sportivi e nei videogiochi. L'assenza di local dimming però ormai si nota nei pannelli LCD, soprattutto nella resa dei neri, a differenza di quanto abbiamo visto nella recensione del TV Hisense 55U7NQ, dove proprio l'ottimo local dimming faceva la differenza. Anche l'angolo di visione non è eccellente, con colori che virano abbastanza presto, e in stanza buia si nota un leggero bleeding. Il sistema audio integrato Onkyo 2.1 con Dolby Atmos offre un suono potente e coinvolgente, decisamente sopra la media per un sistema audio integrato e offre anche la possibilità di calibrare l'audio in base all'ambiente. La resa dei colori è buona, i neri invece risentono dell'assenza di local dimming Il TV TCL può essere usato anche per il PC, tanto che ha una modalità di visualizzazione dedicata. Il pannello LCD VA offre una buona leggibilità dei testi e la fedeltà dei colori è sufficiente per uno sporadico utilizzo professionale. Videogiochi Per i videogiochi, il T8B offre una serie di funzionalità dedicate. Si parte dalle più standard per questa fascia, come il supporto per ALLM e VRR (fino a 144 Hz con AMD FreeSync Premium) fino al Dolby Vision Gaming (fino a 120 Hz) e alla già citata modalità a 240 Hz, che dimezza la risoluzione a Full HD per aumentare il refresh rate. Si può aumentare il refresh rate fino a 240 Hz a patto di ridurre la risoluzione a 1080p L'input lag è contenuto: abbiamo misurato 13,2ms di media in 4K a 60Hz con il nostro Leo Bodnar 4K HDMI Input Lag Tester e può essere ulteriormente ridotto attivando la modalità a 240Hz. La Game Bar 3.0 consente di accedere rapidamente alle impostazioni di gioco e di monitorare le prestazioni e può contare anche su un'interfaccia più piacevole che in passato. La misurazione con il nostro input lag tester Non si segnala nessun problema su PS5 e Xbox Series X|S grazie alle porte HDMI 2.1 e anche Nintendo Switch ha una resa perfetta, persino nei menu che spesso e volentieri presentano testi non troppo nitidi sui TV più recenti.

Prezzo 799 € In definitiva, il TCL T8B si rivela un televisore versatile e completo, adatto a un pubblico eterogeneo. Offre un buon rapporto qualità-prezzo e si distingue per le sue funzionalità gaming, la qualità d'immagine e l'esperienza utente intuitiva. Rimangono i soliti limiti dei pannelli LCD VA e una luminosità HDR di picco non esaltante, ma per avere qualcosa di meglio con supporto al Dolby Vision e all'HDR10+ bisogna spendere 100€ in più.