È già finita l'era degli OLED: la crescita si ferma nel 2025, tra calo dei prezzi e paura dei dazi USA

L'intero 2025 potrebbe tuttavia chiudersi in modo piatto dal punto di vista dei ricavi, frenato da una combinazione di calo dei prezzi medi e incertezze economiche e commerciali .

Il mercato dei pannelli OLED ha registrato un inizio d'anno positivo, con spedizioni in crescita del 4% e ricavi in aumento del 2% su base annua nel Q1 2025. A trainare l'espansione sono stati segmenti come TV, monitor, smartwatch e dispositivi AR, mentre gli OLED per notebook hanno visto un netto rallentamento.

Cosa dicono i dati

Secondo il nuovo rapporto di Counterpoint Research, i ricavi dei pannelli OLED sono tornati a crescere dopo una flessione del 3% nel Q4 2024. Il primo trimestre 2025 ha beneficiato di una maggiore domanda per applicazioni emergenti, tra cui automotive, realtà aumentata e wearable, nonché un buon andamento dei pannelli per TV e monitor. Gli smartphone, tuttavia, che rappresentano la quota più ampia dei ricavi OLED, hanno registrato solo una crescita dell'1% nelle unità, ma nessun aumento dei ricavi, a causa del calo del prezzo medio. Anche i notebook con OLED hanno sofferto, con un calo del 18% nelle spedizioni.

Ricavi dei pannelli OLED e crescita anno su anno Q1 2024 - Q4 2025 (fonte: Counterpoint Research)

Per quanto riguarda i singoli produttori, Samsung Display (SDC) si conferma il primo fornitore di OLED per iPhone, seguita da LG Display e BOE, che sta guadagnando terreno rapidamente. L'azienda cinese ha addirittura superato SDC nel segmento dei foldable, mentre Samsung resta leader per i pannelli flexible e rigid OLED.

Le TV OLED crescono invece dell'8% in unità e del 3% in ricavi, ma devono affrontare la concorrenza crescente delle MiniLED LCD TV. I monitor OLED crescono del 68%, mentre i notebook restano il segmento più debole.

Secondo David Naranjo, Associate Director di Counterpoint, il secondo trimestre sarà difficile, ma la seconda metà dell'anno potrebbe vedere una ripresa grazie al lancio di nuovi foldable e top di gamma prima delle festività natalizie. Questi nuovi prodotti non saranno comunque sufficienti a cambiare la traiettoria complessiva: i ricavi del 2025 dovrebbero restare stabili, nonostante una crescita del 4% nelle unità spedite.

Naranjo sottolinea che per riattivare davvero la crescita, il mercato OLED ha bisogno di nuovi form factor capaci di conquistare il pubblico, come i rollable o gli AI PC. Purtroppo, anche in questi segmenti l'adozione di OLED ha rallentato rispetto al 2024, riducendo il potenziale di espansione.

Voi che cosa ne pensate di questa situazione? Riusciranno gli OLED a tenere botta? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.