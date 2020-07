Xbox Series X: pre-show del 23 luglio con annunci insieme a Geoff Keighley

L'Xbox Game Showcase del 23 luglio, ovvero l'evento di presentazione dedicato ai giochi Xbox Series X, sarà preceduto da un pre-show in collaborazione con Geoff Keighley, durante il quale verranno fatti ulteriori annunci, in base a quanto riferito nelle ore scorse.

Aaron Greenberg, responsabile del marketing per Microsoft Xbox, ha retwittato un messaggio di Geoff Keighley che invita a seguire insieme l'Xbox Game Showcase aggiungendo di non perdere anche il pre-show, visto che in Microsoft hanno "lavorato con Geoff Keighley e i nostri partner per alcuni annunci emozionanti".

Questo è dunque quanto riferisce Greenberg, che invita dunque a non sintonizzarsi direttamente all'ora di inizio dell'Xbox Game Showcase ma di anticipare un po' l'appuntamento, in modo da non perdere anche questi "emozionanti annunci" che dovrebbero avvenire nel corso del pre-show appena prima dell'inizio.

Come riportato in passato, l'Xbox Game Showcase è fissato per il 23 luglio 2020, ovvero giovedì prossimo, alle ore 17:00 italiane, ma a quanto pare sarà meglio fissare l'appuntamento per poco prima, in modo da non perdere eventuali notizie di grosso calibro anche in arrivo precedentemente.

Per il resto, sappiamo che l'evento è incentrato sui giochi e che al suo interno verrà mostrata anche la campagna di Halo Infinite.