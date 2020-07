Horizon Zero Dawn su PC ha tante opzioni grafiche, vediamone una panoramica

Horizon Zero Dawn su PC si presenta particolarmente evoluto sul fronte delle opzioni grafiche, che si presentano in notevole quantità in questa nuova versione, come dimostrato da Guerrilla Games attraverso un paio di tweet che offrono una veloce visione d'insieme di queste caratteristiche.

Horizon Zero Dawn, la cui versione PC è stata in sviluppo da più tempo di quanto si possa pensare, in base a quanto riferito in precedenza, sfrutterà dunque diverse possibilità di scalare le impostazioni grafiche in modo da sfruttare al meglio le caratteristiche di configurazioni diverse, andando da quella più modesta a quelle più avanzate, superando in questo senso anche quanto visto su PS4.

Come riferito da Guerrilla, il gioco supporta il formato 32:9 ultrawide su PC, con risoluzione 3840x1080 nel caso si abbia l'hardware adeguato, ma non solo. In uno dei tweet riportati qui sotto è visibile anche una veloce panoramica sulle numerose opzioni grafiche presenti nella versione PC di Horizon Zero Dawn.

Oltre alle ovvie impostazioni sulla risoluzione, vediamo anche gli slider per il campo visivo, le performance adattive per il frame-rate, la scala di rendering, il supporto per più monitor, la frequenza di refresh, V-Sync, HDR e tutte le impostazioni sui filtri, antialiasing, effetti e post produzione vari.

Insomma, tutto questo certifica una notevole malleabilità del gioco su PC dal punto di vista della qualità grafica e delle performance, cosa peraltro anche certificata dai requisiti di sistema ufficiali già pubblicati nei giorni scorsi. Horizon Zero Dawn uscirà su PC il 7 agosto 2020.