Horizon Zero Dawn, la versione PC è in sviluppo da più tempo di quanto si possa pensare

A quanto pare la versione PC di Horizon Zero Dawn è in sviluppo da più tempo di quanto si possa pensare. A scoprirlo facendo una ricerca nel database di Steam è stato l'utente jmga su Resetera, che ha pubblicato i risultati della sua interessante scoperta.

In realtà era abbastanza scontato che non fosse un progetto cotto e mangiato, ma qualcosa di pianificato con grande attenzione. Ora però ne abbiamo la conferma.

Il primo segno di Horizon Zero Dawn su Steam risale a circa un anno fa. Per confronto: Death Stranding è apparso circa due mesi dopo. Da notare che la build Steam di Horizon Zero Dawn è stata aggiornata da allora 262 volte, contro le 693 di Death Stranding. Quindi, anche se non è possibile determinare la data esatta di inizio dello sviluppo, è però possibile ipotizzare che quando è arrivato su Steam il titolo di Guerrilla fosse in uno stato migliore rispetto a Death Stranding. Quindi è probabile che lo sviluppo era iniziato già mesi, se non addirittura anni prima.

Naturalmente si tratta di speculazioni, ma sono comunque utili per capire la natura del progetto che, stando a quanto si è visto finora, sembra essere davvero curato e parte di una strategia a lungo termine di Sony su PC.