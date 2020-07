Mortal Shell, beta PC aperta a tutti sull'Epic Games Store

Gli sviluppatori del soulslike Mortal Shell hanno annunciato che la versione beta del gioco è disponibile per tutti sull'Epic Games Store. Quindi se volete potete raggiungere il negozio di Epic Games e scaricare il gioco da subito.

Ovviamente la versione beta di Mortal Shell ha dei limiti e non consente di arrivare alla fine. Prendetela come una grossa demo per decidere se il gioco fa per voi o meno e per aiutare gli sviluppatori con i vostri commenti.

La beta consente di possedere due Mortal Shell, Harros e Tiel, entrambe utilizzabili in combattimento. È stata inoltre confezionata senza spoiler, di modo che giocandola non vi roviniate la sorpresa della storia, che gli sviluppatori vogliono tenere segreta ancora per un po'. Inoltre è più lineare rispetto alla versione finale del gioco, che invece avrà degli ambienti più aperti.

Gli sviluppatori hanno anche voluto avvisare che il gioco è particolarmente difficile. I giocatori più bravi concluderanno la beta di Mortal Shell in circa un'ora. Gli altri ci metteranno un po' di più.

Beta di Mortal Shell sull'Epic Games Store