Horizon Zero Dawn, PC VS PS4 Pro: le differenze in un primo video confronto

Horizon Zero Dawn gira meglio su PC o su PS4 Pro? Un primo video confronto prova a trovare le differenze fra le due versioni dell'action RPG sviluppato da Guerrilla Games.

Stando ai materiali finora pubblicati, sembra che in effetti la grafica del gioco non cambi molto nel passaggio da una piattaforma all'altra, quantomeno in termini di qualità generale dell'immagine. Sappiamo tuttavia che le opzioni grafiche di Horizon Zero Dawn in ambiente Windows apriranno la porta a inevitabili migliorie.

La prima è rappresentata dalla risoluzione, che su PC può raggiungere i 2160p reali laddove sulla console Sony viene utilizzato il checkerboard rendering, una tecnica di ricostruzione che garantisce output superiori senza sottostare a grandi sacrifici.

In secondo luogo potremo utilizzare un frame rate sbloccato, puntando così a una fluidità sostanzialmente superiore rispetto ai 30 fps visti su PlayStation 4, e un'effettistica migliorata sotto alcuni aspetti.

In termini di performance, inoltre, la speranza è che il Decima Engine si comporti come in Death Stranding, che gira su PC a oltre 100 fps a 4K con una RTX 2080 Ti e DLSS 2.0 attivato.