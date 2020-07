The Last of Us 2, vendite superiori alla somma della classifica UK a giugno 2020

The Last of Us 2 ha totalizzato vendite superiori alla somma di tutti gli altri giochi in classifica a giugno 2020 in UK: un risultato straordinario per il titolo sviluppato da Naughty Dog.

Sappiamo che le vendite di The Last of Us 2 hanno superato i 4 milioni di copie nei primi tre giorni a livello internazionale, e nel Regno Unito il gioco è subito finito in testa alla top 10.

Le performance di The Last of Us Parte II hanno consentito a Sony di superare la forte concorrenza di Nintendo, distanziando blockbuster come Animal Crossing: New Horizons e Ring Fit Adventure, ma non solo.

Nell'ambito del mese, Sony ha infatti conquistato il 29% di tutte le vendite software in formato retail e il 37% degli introiti totali. Si è trattato peraltro di un ottimo giugno, con un +41% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Classifica inglese, mese di giugno 2020