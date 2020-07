PS5, un concept a tema Crash Bandicoot sta facendo impazzire i fan

Acquistereste questa PS5 a tema Crash Bandicoot? Molti lo farebbero a occhi chiusi, a quanto pare: l'ultimo concept realizzato da POPeART per la console Sony sta facendo letteralmente impazzire i fan.

Partendo dalla base del design ufficiale di PS5, l'opera creata dall'ormai celebre artista digitale proietta Crash e sua sorella Coco sull'ampio chassis della nuova piattaforma, colorando lo stand e le luci LED di conseguenza.

Naturalmente anche il controller DualSense partecipa a questa festa di luci e colori, risultando parecchio vivace e ricorrendo a tonalità arancioni per caratterizzare logo e pulsanti.

Il concept cavalca naturalmente l'onda dell'entusiasmo che ha fatto seguito all'annuncio di Crash Bandicoot 4: It's About Time, la cui uscita su PlayStation 5 non è però ancora stata confermata.

Si tratta in ogni caso solo dell'ultima di una serie di interessanti fanart che POPeART ha realizzato negli ultimi giorni e che lo stanno rendendo piuttosto popolare tanto fra la community Sony che fra quella Xbox, con continui appelli perché le aziende in questione si avvalgano della sua collaborazione.