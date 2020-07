Horizon Zero Dawn, i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC su Steam

Horizon Zero Dawn approderà il 7 agosto su PC, e sulla pagina Steam del gioco sono comparsi i requisiti di sistema ufficiali. Dunque cosa serve per farlo girare?

La configurazione minima parla di un processore Intel Core i5 2500K o di un AMD FX 6300, con 8 GB di RAM e una scheda video NVIDIA GeForce GTX 780 o AMD Radeon R9 290. Nulla di trascendentale, insomma: le caratteristiche di Horizon Zero Dawn non richiederanno un hardware costosissimo per venire apprezzate.

Naturalmente la questione si complica leggermente quando si parla invece di configurazione raccomandata, nel qual caso il processore diventa un Intel Core i7 4770K o un AMD Ryzen 5 1500X, la RAM necessaria passa a 16 GB e per la scheda video si parla di una NVIDIA GeForce GTX 1060 o di una AMD Radeon RX 580.

Diventato immediatamente il gioco più venduto su Steam all'apertura dei preorder, il titolo di Guerrilla Games porterà la coinvolgente avventura di Aloy anche sulla piattaforma Windows.

Horizon Zero Dawn, requisiti minimi