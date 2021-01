Pokémon GO: Tour ci porta a Hoenn, ecco i Pokémon che appariranno più spesso

Attualmente, Pokémon GO è nel pieno della celebrazione della regione Sinnoh, ma non per questo Niantic è restia a condividere nuove informazioni su quanto sta per arrivare nel gioco mobile. Infatti, lo sviluppatore ha specificato che il Tour celebrerà Hoenn a partire dal 19 gennaio e, ovviamente, permetterà di trovare più facilmente Pokémon di Hoenn tramite raid, uova o nella natura selvaggia. L'evento sarà attivo fino al 24 gennaio.

Niantic ha anche spiegato in modo preciso quali sono i Pokémon di Hoenn che sarà più semplice trovare. Ecco quali creature appariranno più facilmente nelle varie modalità:



Natura selvaggia : Treecko, Torchic, Mudkip, Taillow, Loudred, Nosepass, Aron, Meditite, Roselia, Carvanha, Numel, Baltoy. Inoltre, ci sarà Shiny Aron.

: Treecko, Torchic, Mudkip, Taillow, Loudred, Nosepass, Aron, Meditite, Roselia, Carvanha, Numel, Baltoy. Inoltre, ci sarà Shiny Aron. Uova (5 km) : Skitty, Aron, Corphish, Lileep, Anorith, Bagon e Beldum.

: Skitty, Aron, Corphish, Lileep, Anorith, Bagon e Beldum. Raid 1 Stella : Treecko, Torchic, Mudkip, Ralts, Aron e Bagon

: Treecko, Torchic, Mudkip, Ralts, Aron e Bagon Raid 3 Stelle : Breloom, Mawile, Grumpig, Spinda e Absol

: Breloom, Mawile, Grumpig, Spinda e Absol Raid 5 Stelle: Kyogre e Groudon

Ottenendo Treecko, Torchic, Mudkip, Nincada, Nosepass, Aron, Plusle, Minun e Bagon durante il periodo dell'evento Hoenn si otterranno tre Baccananas d'argento, Punti Esperienza e Incenso.

Inoltre, ci sarà un evento di ricerca a tempo limitato che richiederà di catturare due Kyogre e due Groudon, oltre a 30 Pokémon qualsiasi. Questa ricerca sbloccherà un incontro con una potenziale versione shiny di Rayquaza, altro Pokémon leggandario di Hoenn. Anche se non si trova la versione shiny della creatura, si viene comunque ricompensati da un attacco esclusivo: Uragano.

Dal 19 al 25, inoltre, ci saranno tre Remote Raid Pass gratis nel negozio. Infine, ogni Metang che si evolve in Metagross durante l'evento otterrà l'attacco Meteorpugno.

Vi segnaliamo anche che Roselia è la protagonista del Pokémon GO Community Day di febbraio 2021.