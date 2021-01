Call of Duty Black Ops Cold War: mappa Express sarà gratis, ecco la data di uscita

Call of Duty Black Ops Cold War è da poco entrato nella Stagione 1, insieme al battle royale Warzone, e sono già in arrivo molteplici contenuti. Treyarch è infatti al lavoro per portare ai giocatori varie novità e, ora, ne è stata svelata una nuova: la mappa Express, una delle preferite dei fan di Black Ops, arriverà nel multigiocatore. Potete vederlo voi stessi nell'immagine in calce, che riporta la road map del gioco. Inoltre, questa ci segnala anche la data di uscita della mappa.

Express è ambientata in una stazione dei treni ad alta tecnologia con i team che si affrontano dai due lati opposti della stazione. La mappa include un'area bagagli, due ampi binari dei treni, pericolosi da attraversare e alcuni fantastici punti stretti dove si concentrano spesso gli scontri a fuoco. La mappa era originariamente parte della modalità multigiocatore di Call of Duty Black Ops 2 ed è divenuta una delle preferite della community. Non stupisce che Treyarch abbia deciso di riproporla all'interno di Call of Duty Black Ops Cold War.

La data di uscita della mappa Express di Call of Duty Black Ops Cold War è il 4 febbraio 2021. Ovviamente non è l'unica novità resa disponibile: ad esempio, come già vi avevamo riportato, è ora disponibile la mappa Sanatorium. Inoltre, vi è una nuova modalità Zombie chiamata "Cranked" che obbliga a uccidere continuamente zombie per reimpostare un conto alla rovescia che, allo scoccare dell'ultimo secondo, causa il game over. L'update porta con sé anche un nuovo Operatore.

Vi confermiamo inoltre che la mappa Express di Call of Duty Black Ops Cold War sarà gratuita per tutti i giocatori su tutte le piattaforme. Infine, vi segnaliamo che Raven ha nuovamente depotenziato il DMR 14 di Call of Duty Warzone, è la volta buona? Oppure l'arma ancora è troppo potente?