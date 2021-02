Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 2/2/2021

Tra le offerte Amazon di febbraio sono ricomparsi anche alcuni dei gli ultimi titoli Ubsisoft, quasi tutti al prezzo più basso a partire da Immortals Fenyx Rising per arrivare a Just Dance 2020, presso i rivenditori terze parti disponibile a 24 euro. A seguire troviamo invece Assetto Corsa Competizione per Xbox, due periferiche da gioco Razer, un ventaglio di smartphone Xiaomi e un paio di Nokia che puntano alla convenienza.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Inoltre è disponibile a 9,99 euro per 3 mesi, anziché 14,99 euro, Amazon Music HD, allettante per chi è in possesso di dispositivi di riproduzione audio di alta qualità. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per tutte le scuole, infine, spicca la nuova iniziativa che fino al 21 marzo 2021 che permette di donare alle scuole una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.