Black Panther: una serie TV su Wakanda in arrivo su Disney+

Black Panther avrà una sua produzione dedicata anche in forma di serie TV su Disney+, anche se probabilmente si tratterà di qualcosa di simile a uno spin-off incentrato su Wakanda in generale.

Disney ha siglato un accordo esclusivo di cinque anni con Proximity Media, la compagnia del regista Ryan Coogler, per sviluppare una serie dedicata al Regno di Wakanda da distribuire attraverso il servizio in streaming Disney+, affidandola dunque allo stesso regista del premiato film Black Panther.

Coogler sta appunto lavorando già a un nuovo capitolo della serie cinematografica Black Panther e ha affermato che la sua compagnia sta portando avanti diverse idee al riguardo, lavorando in stretta connessione con Kevin Feige di Marvel Studios.

Non ci sono ancora informazioni specifiche su questa nuova serie ma probabilmente non metterà in scena il Black Panther adulto come protagonista: il supereroe comparirà nella serie ma questa sarà incentrata soprattutto sulle dinamiche del Regno di Wakanda, raccontando probabilmente anche altri aspetti del suo particolare universo.

Anche quest'ultima caratteristica è probabilmente legata alla volontà di evitare il recast per il Black Panther di Chadwick Boseman dopo che l'attore è venuto tragicamente a mancare prima del tempo, per non "sostituirlo" con un altro aspetto ma sfruttando invece un personaggio diverso o comunque rappresentato in una fase differente della propria vita.

