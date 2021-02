Super Mario 3D World e Little Nightmares 2 sono i giochi più attesi di febbraio 2021

D'altra parte, il 2021 si prospetta già come un probabile anno problematico per le uscite e sarà probabilmente funestato da diversi posticipi, vista la situazione di pandemia ed emergenza sanitaria che impone agli sviluppatori di lavorare per lo più a distanza e con ritmi diversi. In quest'ottica, appare normale che i primi mesi dell'anno possano essere un po' scarichi di titoli di grosso calibro e questo febbraio in particolare si prospetta piuttosto tranquillo. Questo però concede spazio a giochi di produzione più piccola , oppure titoli più particolari o riedizioni che possono avere campo libero per potersi affermare con una visibilità altrimenti più complicata da trovare. Insomma, mancherà forse il blockbuster di grosso calibro ma questo febbraio 2021 si presenta comunque come un mese molto interessante e aperto a diverse interpretazioni, tante quanti sono i generi e i tipi di giochi proposti in questo periodo.

L'elezione è stata un po' sofferta e il risultato non poteva essere che duplice, dunque Super Mario 3D World e Little Nightmares 2 sono risultati di fatto i più votati e quindi entrambi considerabili i giochi più attesi di febbraio 2021 , ma il mese sembra un po' arrancare nelle aspettative soprattutto dei lettori. È una conseguenza diretta dell'essere un mese ricco di uscite diverse che possono adattarsi a gusti differenti, ma di fatto senza proporre forse quei titoloni grossi in grado di mettere tutti d'accordo e facendo emergere anche una certa pace dei sensi che è indotta pure da un backlog persistente e crescente, soprattutto dopo il ricco periodo autunnale e di inizio inverno.

Il più atteso dalla redazione

Per quanto riguarda la redazione, il voto è stato piuttosto combattuto ma la vittoria è infine andata piuttosto nettamente a Super Mario 3D World + Bowser's Fury, che sarebbe in effetti il gioco probabilmente di maggior rilievo di tutto il panorama di febbraio 2021, se non fosse per il fatto che è una "semplice" riedizione del medesimo gioco uscito su Wii U. Tuttavia, il titolo resta uno dei migliori platform 3D in assoluto che fa sempre piacere rigiocare, a cui va aggiunta la nuova espansione di Bowser's Fury che sembra molto più ricca e sostanziosa di quanto si potrebbe pensare, senza considerare poi che l'originale non è stato proprio giocato da tutti. Alle spalle di Mario è stata bagarre, ma alla fine l'ha spuntata con un buono scatto Bravely Default 2, che si è piazzato secondo nella classifica dei giochi più attesi per il mese appena iniziato. Il JRPG classico di Claytechworks e Square Enix conta su parecchi appassionati da queste parti e il secondo capitolo promette di arricchire ancora di più la già ottima esperienza dell'originale.





Sull'ultimo gradino del podio troviamo ben tre giochi a pari merito, tanto per dare l'idea di come i voti si siano distribuiti piuttosto equamente tra le diverse scelte, a dimostrazione anche dei gusti differenti della redazione che hanno potuto spaziare su tanti titoli. In terza posizione troviamo dunque Little Nightmares 2, Persona 5 Strikers e Destruction AllStars tutti insieme con lo stesso numero di voti ottenuti dal sondaggio interno. Non potrebbero essere giochi più diversi: il primo è il seguito dell'ottima e particolare avventura ad ambientazione horror/fiabesca di Tarsier che ha stupito il mondo alla sua prima uscita, il secondo è un action in stile musou basato su personaggi e ambientazioni di Persona 5 mentre il terzo è il racing-action per PS5 che verrà lanciato direttamente su PS Plus e questo ha destato già un notevole interesse. Al di sotto di questi, l'unico altro titolo che ha saputo raccogliere qualche punto di rilievo è l'interessante Ghosts 'n Goblins Resurrection per Nintendo Switch.