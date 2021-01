Gamestop: diventa ricco grazie alle azioni e brucia la sua Tesla per festeggiare

Alex Ernst è un'azionista di Gamestop diventato ricco grazie alla crescita esponenziale del valore delle azioni, avvenuto negli ultimi giorni. Per festeggiare il trovato benessere, il nostro ha deciso di compiere un gesto abbastanza discutibile: dare fuoco alla sua Tesla (le battute fatele voi nei commenti). In realtà esiste un intero filone di influencer che distruggono cose molto costose per fare i cool sui social network, quindi non è stato molto originale. Ma tant'è che vedere certe cose fa sempre una certa impressione.

Ex star di Vine (sì, esistevano anche delle star di Vine), Ernst ha raccontare di aver investito una discreta somma nelle azioni di Gamestop quando non valevano quasi più nulla, per ritrovarsi milionario di punto in bianco (per una ricostruzione di ciò che sta accadendo, leggete il nostro speciale dedicato).

Il video in cui ha dato fuoco alla sua Tesla, che trovate allegato al Tweet in fondo alla notizia, è anche quello con cui ha annunciato il suo ritorno sui social network dopo più di un anno di assenza. Evidentemente voleva fare un rientro sulla scena in grande stile.