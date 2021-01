Halo Infinite, Microsoft lancia i nuovi temi ufficiali per Edge

Microsoft ha lanciato i nuovi temi ufficiali di Halo Infinite per il browser Edge. Si tratta di cinque set ispirati al mondo dello sparatutto creato da Bungie.

Halo, i temi ufficiali per il browser Edge

343 Industries ha promesso aggiornamenti mensili sullo sviluppo di Halo Infinite, ma immaginiamo che gli sfondi realizzati da Microsoft non rappresentino che un piccolo extra per i tanti fan della serie.

Personalizza Microsoft Edge con un nuovo tema del browser che mostra splendide ambientazioni di Halo. Questo tema modifica l'aspetto del browser e la pagina Nuova scheda, creando un'accattivante esperienza visiva immersiva ispirata al gioco.

Puoi anche impostare temi diversi per ciascun profilo, per separare le attività personali da quelle di lavoro o dell'Istituto d'istruzione. La collezione pluripremiata Halo si è spinta oltre i confini dell'universo dei videogiochi trasformandosi in un fenomeno globale nel mondo dell'intrattenimento.

A partire dall'originale "Halo: Combat Evolved" (2001), il video gioco acclamato dalla critica che ha battuto ogni record del settore dei videogiochi, la serie ha reinventato il rapporto delle persone con i videogiochi, ha creato una base di milioni di fan in tutto il mondo e ispirato numerosi romanzi bestseller del New York Times, serie digitali dal vivo, fumetti, figure d'azione, capi di abbigliamento e tanto altro.