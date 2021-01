Bayonetta 3: Kamiya ribadisce che si vedrà qualcosa nel 2021

Hideki Kamiya ha ribadito in un'intervista rilasciata a VGC che vedremo qualcosa di Bayonetta 3 nel corso del 2021, ma non ha specificato cosa o quando. Probabilmente Kamiya non può ancora parlare apertamente del gioco, la cui comunicazione sarà sicuramente gestita da Nintendo. Non per niente stiamo parlando di un'esclusiva per Nintendo Switch.

Kamiya: "Non dovrei dirlo, ma... è gennaio. Qualcosa verrà fuori, giusto? Ritengo che si corretto aspettarsi che qualcosa emerga. Dico solo che l'anno è appena iniziato. Capisco che i fan stiano impazzendo! Alla luce di ciò , il mio consiglio è quello di resettare tutto e dimenticarsi di Bayonetta 3. Quindi, quando succederà qualcosa, sarà una bella sorpresa."

Non è la prima volta che Kamiya accenna alla potenziale presentazione di Bayonetta 3 nel 2021, quindi la notizia in sé non è nuova.

Comunque sia il suo costante ribadire lo stesso punto rende il tutto particolarmente interessante, perché aumenta la speranza che effettivamente potremo giocare a Bayonetta 3 su Nintendo Switch entro l'anno corrente. Del resto è dai The Game Awards del 2017 che non se ne sa più nulla.