Bayonetta 3: Hideki Kamiya promette aggiornamenti nel 2021

Hideki Kamiya spera di poter dare aggiornamenti su Bayonetta 3 nel corso del 2021. Si tratta della prima volta che viene fornita una data relativa all'attesissimo gioco per Nintendo Switch, pur se legata solo alla presentazione e non al lancio, quindi è un momento decisamente importante per quelli che lo stanno aspettando dall'annuncio di qualche anno fa.

Kamiya ne ha parlato in un live stream con Arcade Archives, citando anche altri progetti di PlatinumGames in sviluppo, ma non ancora annunciati.

Kamiya: "Stiamo lavorando a nuove cose come Bayonetta 3, di cui non posso dire molto altro... Ma spero di potervi aggiornare nel corso di quest'anno, così come di darvi aggiornamenti sui nostri altri progetti non ancora annunciati. Non so nemmeno se avrei dovuto dirvelo, ma l'ho fatto lo stesso. Il punto è che quest'anno voglio provare a fare molte cose... seguiteci. Voglio portare un po' di hype in questa industria."

Quali saranno i progetti di cui parla? Uno potrebbe essere il misterioso Project GG, di cui non si sa ancora nulla. C'è anche in ballo Babylon's Fall per PlayStation 4 (ormai 5?) e PC, sparito dai radar dopo l'annuncio (ma tra i progetti già presentati). Inoltre c'è sempre la possibilità di un nuovo NieR con Yoko Taro, dopo il successo di NieR: Automata, ma anche questa è solo un'ipotesi.