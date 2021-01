Ultimate Epic Battle Simulator 2 annunciato, il primo capitolo è gratis su Steam

Brilliant Game Studios ha annunciato Ultimate Epic Battle Simulator 2 e, per festeggiare l'evento, ha reso gratis il primo capitolo su Steam fino al 1° febbraio 2021. Il gameplay del seguito dovrebbe ricalcare quello del predecessore e simulare battaglie campali tra migliaia di truppe di diverso tipo (il video di presentazione parla di ben 1.300.000 unità su schermo).

Il livello di personalizzazione dei campi di battaglia e delle unità dovrebbe essere altissimo e lo spettacolo assicurato, speriamo solo che ci sia un po' di interattività in più perché il primo episodio era decisamente scarso da questo punto di vista. Comunque sia ora è gratis e potete provarvelo da soli, così da rendervi conto di cosa stiamo parlando.

Pagina Steam di Ultimate Epic Battle Simulator

Per riscattarlo vi basterà cliccare sul pulsante "Aggiungi all'account".

Se volete più informazioni su Ultimate Battle Simulator, leggete la nostra recensione in cui scrivemmo:

Ultimate Epic Battle Simulator è un campo di battaglia con sopra ventimila galline. A pensarci fanno simpatia. Quando iniziano a muoversi si rimane stupiti. Quando combattono con dei dinosauri si ridacchia un po' per l'assurdità della situazione. Poi il tempo passa e ci si rende conto che non ci si sta più divertendo: lo scherzo è finito. Ripeterlo non serve perché l'effetto è inesorabilmente passato. Magari si possono provare un altro paio di unità assurde e torna anche a funzionare, ma infine si è costretti a convenire con se stessi che la vertigine data dalla moltitudine di unità visibili sullo schermo non fa più effetto e oltre non c'è niente per cui valga la pena di continuare a soffrire.