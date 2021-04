Super League: FIFA 22, PES 2022 e la eSerie A a rischio per Juve, Milan, Inter, Real e Barcellona?

L'annuncio della Super League, la nuova competizione internazionale tra club europei che dovrebbe prendere il posto della Champions League, ha creato senza grosse sorprese un terremoto incredibile nel mondo del calcio. Un terremoto di cui ancora non si conoscono interamente le conseguenze, che potrebbe portare tutte le squadre 'fondatrici' e i loro tesserati ad essere esclusi da ogni tipo di competizione UEFA e FIFA. Come effetto collaterale, quindi, per Juventus, Milan, Inter, Real Madrid, Barcellona e le altre potrebbe anche arrivare l'esclusione da FIFA 22, PES 2022 e la eSerie A.

In queste ore il mondo del calcio è stato sconvolto dall'annuncio della Super Lega. Sei squadre inglesi (Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham), tre spagnole (Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid) e tre italiane (Juventus, Inter e Milan) hanno deciso di creare un campionato internazionale alternativo in grado di assicurare maggiori introiti per queste squadre, attraverso un torneo formato solo da squadre di alto livello, con tanto seguito e pubblico.

Nonostante la partenza sia prevista non prima del 2022, la UEFA e la FIFA hanno reagito immediatamente e in maniera durissima: tutte le squadre e i calciatori che parteciperanno alla Super League saranno esclusi dalle competizioni 'ufficiali' come Mondiali, Europei, ma anche dai campionati nazionali e dalle coppe europee.

Si tratta di uno scontro frontale che potrebbe portare l'esclusione di Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Juventus, Inter e Milan non solo dal calcio che conosciamo oggi, ma anche da quello virtuale. Con il bando da parte di UEFA e FIFA, molto probabilmente, anche i prossimi FIFA 22, eFootball PES 2022 e Football Manager 2022 non potranno mostrare queste squadre nei futuri giochi e con loro tutti i campioni che formano le loro rose. A meno di voler sfidare le istituzioni del calcio e mettere a rischio le loro licenze.

Il logo della The Super League.

Questo potrebbe voler dire che in un colpo solo non solo si perderanno alcuni dei club più iconici d'Europa, ma spariranno da FUT e dalle altre modalità simili anche Ronaldo, Ibrahimovic, Lukaku, Modric, Messi, Salah e tutti gli altri campioni. Anche la neonata eSerie A TIM perderà questi team e questi calciatori, riducendone di molto l'appeal.

Cosa ne pensate della Super Lega?