Apple iPad Air da 11 pollici è al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia possiamo ora acquistare un Apple iPad Air da 11 pollici con chip M2 che si trova al prezzo più basso di sempre per la piattaforma. Lo sconto è dell'8% rispetto al prezzo consigliato. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 719€. Il prezzo attuale è il migliore di sempre, come indicato, e il prodotto è venduto e spedito da Amazon, ma la consegna chiederà fino a un mese di tempo.

Le caratteristiche dell'Apple iPad Air

L'Apple iPad Air è pensato per essere più leggero e comodo. Questo modello ha un chip M2 con display Liquid Retina da 11 pollici. Supporta Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB C) e Magic Keyboard.

I contenuti della confezione dell'Apple iPad Air

Dispone di una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica, per le videoconferenze o per bellissimi selfie in modalità Ritratto. La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e flash True Tone è perfetta per scattare foto e girare video 4K. Si collega con Wi Fi 6E per la massima velocità.