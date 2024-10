WhatsApp Beta: link più sicuri e nuove notifiche in arrivo sull'app Meta

WhatsApp introduce due nuove funzionalità nella sua versione beta per Android: un tool per verificare i link condivisi e le notifiche per gli aggiornamenti di stato dei contatti.

WhatsApp sta per introdurre due nuove funzioni per migliorare l'esperienza utente e la sicurezza. La versione beta per Android si arricchisce infatti di due novità importanti: la possibilità di ottenere informazioni sui link condivisi e le notifiche per gli aggiornamenti di stato dei contatti. Parliamo nello specifico delle versione 2.24.22.19 e 2.24.22.21 di WhatsApp Beta per Android, con i dettagli scoperti come di consueto dai colleghi del portale Wabetainfo. Vediamo più nel dettaglio come funzionano le nuove caratteristiche dell'app Meta.

Link più sicuri Con la nuova versione versione 2.24.22.19 di WhatsApp Beta gli utenti potranno verificare l'affidabilità dei link ricevuti nelle chat. Effettuando una pressione prolungata su un link, si aprirà un nuovo menu contestuale che offre tre opzioni: copiare il link, aprirlo o cercare informazioni su Google. Questa funzione, pensata per contrastare le truffe online, permette di controllare l'effettiva provenienza di un link prima di aprirlo, effettuando una semplice ricerca su Google. Le opzioni che compaiono alla pressione prolungata su un link in una chat WhatsApp (fonte: Wabetainfo)

Notifiche per gli aggiornamenti di stato Nella versione 2.24.22.21 di WhatsApp Beta vengono invece introdotte le notifiche per gli aggiornamenti di stato dei contatti. Nelle impostazioni dell'app, nella sezione Notifiche, è possibile attivare dei promemoria per gli aggiornamenti di stato dei contatti preferiti o con cui si interagisce più spesso. Questa funzione, utile per non perdere contenuti importanti, pare essere attivabile a discrezione dell'utente. Il menu per l'attivazione delle notifiche degli stati(fonte: Wabetainfo)