Phasmophobia svela risoluzione e frame-rate su PS5 e Xbox Series X|S: solo una console raggiunge i 120 fps

Phasmophobia arriva questa settimana su PS5 e Xbox Series X|S, con l'uscita fissata per domani, 29 ottobre, e il team di sviluppo ha svelato in queste ore le opzioni grafiche previste per la versione console in arrivo, evidenziando come solo una console sia in grado di offrire i 120 fps.

A quanto pare, tale opzione è disponibile solo su Xbox Series X, almeno per il momento: la maggiore delle console Microsoft è l'unica che, al lancio, potrà far andare il gioco con una modalità specifica a 120 fps, salvo eventuali aggiornamenti futuri, considerando che il gioco è ancora in accesso anticipato.

È possibile che l'opzione venga poi aggiunta in seguito anche a PS5, e molto probabilmente sarà presente per PS5 Pro, ma per il momento le caratteristiche grafiche delle varie modalità sono quelle presentate nell'immagine qui sotto.