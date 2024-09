Il lavoro di Toby Fox su Deltarune Capitolo 3 & 4 è finito: vediamo cosa manca prima di pubblicarli

Le parole di Fox su Deltarune

Nell'ultima newsletter di Undertale/Deltarune, Fox ribadisce che il "contenuto principale del capitolo 3 è stato completato qualche tempo fa", ma la sua traduzione giapponese è ora nel pieno della fase di controllo per assicurarsi che il testo venga visualizzato correttamente. Si pensa che questa fase sarà completata entro l'inizio di ottobre, con la speranza di iniziare "i test professionali della versione per PC a metà ottobre".

Inoltre, anche la versione PC del Capitolo 4 è "essenzialmente completa". Ci sono ancora alcuni bug da eliminare e la localizzazione in giapponese da completare, ma è in corso una "prima versione" della traduzione. "Mi aspetto che questo primo passaggio sia terminato al momento dell'invio della prossima newsletter", scrive Fox. "Dopo di che, arriveranno altre correzioni e poi il controllo (come sta avvenendo per il capitolo 3)".

Fox afferma che altre persone hanno giocato al Capitolo 4 e "a tutti è piaciuto". E aggiunge: "Guardandolo ora, sembra davvero completo!". Naturalmente le cose non finiranno qui: "l'obiettivo principale per noi sarà il Capitolo 5, e tutti coloro che non sono impegnati nella correzione di bug, nel porting per console o nella localizzazione ci stanno già lavorando."

"Per quanto riguarda lo sviluppo dei capitoli 3 e 4, ho personalmente completato tutto ciò che potevo fare attivamente. Ora posso solo aspettare la localizzazione e i test", continua Fox. "Arrivare a questo punto e poi dover aspettare... mi sembra di essere legato a una sedia con del cibo delizioso appena fuori dalla mia portata. Ma esistono! I capitoli 3 e 4 sono reali! Ora è solo questione di tempo!".

Fox non ha ancora confermato la data di uscita del prossimo paio di capitoli, ma speriamo di non dover aspettare ancora a lungo.

A maggio aveva detto che Deltarune Capitolo 3 & 4 era ancora lontano, ma ora finalmente sembra che le cose stiano per migliorare.