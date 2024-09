L'eShop di Nintendo Switch svela le dimensioni di The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom

Mancano solo dieci giorni al debutto di The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom , con la pagina ufficiale del gioco sull'eShop di Nintendo che è stata aggiornata offrendo indicazioni precise sulle dimensioni totali del download di questa nuova attesa avventura in esclusiva su Nintendo Switch.

Il lancio di The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom è alle porte

The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom sarà disponibile a partire dal 26 settembre in Italia, in esclusiva per Nintendo Switch. Si tratta del primo gioco in assoluto della serie ad avere come protagonista proprio la principessa Zelda, che affronterà un lungo viaggio per i territori di Hyrule per svelare il mistero dietro dei squarci dimensionali che stanno mettendo in ginocchio il regno e delle forze oscure dietro a questo fenomeno.

Zelda usa i suoi poteri magici per spostare un macigno

Il gioco combina elementi classici della serie a nuove meccaniche legate ai peculiari poteri magici di Zelda, che, ad esempio, può duplicare numerosi oggetti, come tavoli, letti, rocce e persino i nemici, che potranno essere schierati in campo per avere man forte in battaglia o superare puzzle ambientali, offrendo ai giocatori un grandissimo numero di opzioni differenti. In attesa della recensione, se volete saperne di più ecco il nostro provato di The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom.