The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, abbiamo provato un potenziale capolavoro di Nintendo

Ci vogliono anni per produrre giganti del calibro di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, ma nel frattempo gli ingranaggi della creatività non cessano mai di muoversi, portando il grande macchinario giapponese a sfornare un flusso costante piccoli e grandi diamanti. È proprio ciò che sta succedendo dalle parti di quello studio Grezzo di Koichi Ishii che, dopo aver lavorato all' eccellente rifacimento di Link's Awakening, tornerà a cimentarsi con la saga di Zelda, questa volta sotto la supervisione diretta del produttore della serie Eiji Aonuma . E lo farà, per la prima volta nella storia di Hyrule, poggiando sulle spalle della principessa più famosa del mondo un pesantissimo mantello da protagonista.

Qualche settimana fa Shigeru Miyamoto ha rilasciato una serie di dichiarazioni volte a delineare il futuro che immagina per Nintendo: a quanto pare, è desiderio della compagnia riuscire a produrre ogni tre anni un nuovo grande classico che riesca a vendere almeno trenta milioni di copie. Se fossero state pronunciate da qualsiasi altro attore dell'industria, queste parole avrebbero rischiato di passare come il frutto di un delirio, ma analizzando l'andamento di Switch si prende coscienza del fatto che si tratta di un traguardo che la Grande N ha già ampiamente raggiunto. Nessuno come lei, nel corso dell'ultima generazione, è riuscito a valorizzare così tanto i propri marchi di bandiera, abituando sì il pubblico ad aspettarsi degli enormi colossal, ma accompagnandolo al tempo stesso sulle sponde di produzioni più contenute ed egualmente impattanti.

Spezzare i confini del videogioco

Prima ancora di introdurre la narrazione, l'impatto sul palcoscenico della principessa Zelda e il contesto specifico di quest'avventura, bisogna parlare del gameplay di Echoes of Wisdom, perché lui è il principale linguaggio scelto da quest'opera per comunicare al giocatore un messaggio fondamentale: in questa versione di Hyrule non esiste alcun genere di confine.

Di solito siamo abituati a videogiochi dall'alto in cui i muri sono confini: Echoes of Wisdom rompe quei confini

Affrontando videogiochi legati a questa particolare gestione dell'inquadratura bisogna sempre convivere con la sensazione di trovarsi all'interno di una specie di piccolo diorama nel quale esistono limiti invalicabili, convincendosi in più d'un occasione che, per proseguire in determinate direzioni, sia necessario ottenere un'abilità ben specifica celata più avanti nell'avventura. Echoes of Wisdom spezza completamente queste regole e frantuma la struttura legata all'impostazione dall'alto: sfruttando la totale libertà riservata al giocatore, è possibile aguzzare l'ingegno e abbandonarsi alla creatività per raggiungere qualsiasi superficie del regno in qualsiasi momento dell'esperienza.

La demo si apriva all'interno di una cella in cui la principessa Zelda si trovava rinchiusa poiché accusata di avere a che fare con gli squarci dimensionali che hanno spezzato il regno: all'interno della stanza non c'era alcuno strumento degno di nota, al di fuori di un piccolo comodino riposto in un angolo. Ma sfruttando il potere della fata Tri e il bastone magico di cui è dotata la protagonista, è possibile memorizzare un numero infinito di oggetti della scenografia - ovviamente compreso il sopracitato comodino e persino i mostri di Hyrule - per poi riprodurne delle copie il cui numero massimo è limitato esclusivamente dal potere magico della creaturina. In poche parole, riprodurre ciascun oggetto costa un certo numero specifico di punti magia, dunque se ne possono evocare delle copie solo fintanto che Tri ha abbastanza riserve magiche.

Immagazzinando un comodino è possibile riprodurlo finché Tri ha punti magia per crearsi delle comode scale per evadere

La soluzione del primo enigma diventava dunque semplicissima: dopo aver immagazzinato il comodino nella memoria del bastone magico, non restava altro da fare che aprire il relativo menù, selezionare l'oggetto desiderato e costruire una comoda scaletta fatta di comodini per evadere attraverso un foro nella parete della prigione.

Il fatto è che, da quel magico momento in avanti, il mondo virtuale non ha cessato nemmeno per un istante di introdurre nuovi oggetti, nuove situazioni e nuovi mostri, trasformando il reame in un immenso sandbox nel quale costruire ponti fatti di soffici letti, materializzare macigni proprio sopra la testa dei nemici ignari lasciando svolgere alla gravità il resto del lavoro, ma soprattutto sfruttare le continue interazioni fisiche e chimiche fra i mostriciattoli e lo scenario per generare interazioni inaspettate.

La lettura dello scenario diventa l'ingrediente principale di una ricetta a base di creatività, nella quale esistono mille modi per affrontare le situazioni. O, più semplicemente, un bel letto

Il più grande colpo di genio dello studio Grezzo risiede nel fatto che Echoes of Wisdom riesce a rivelarsi anche uno straordinario "monster collector": vagando per le ambientazioni non si può fare a meno di desiderare d'incontrare nuove creature da sconfiggere e "catturare", perché ciascuna di esse è dotata di caratteristiche totalmente uniche, fra gelatine infiammabili capaci di accendere il fuoco ove necessario, ragni che tessono tele sulle quali la principessa si può arrampicare, armadilli rotolanti utilissimi per attivare interruttori altrimenti irraggiungibili e persino pipistrelli ai quali aggrapparsi per planare dolcemente oltre un dirupo.

Ovviamente, questa caratteristica si traduce anche nella spina dorsale del sistema di combattimento di Echoes of Wisdom: certo, la fisica e la chimica restano armi potentissime, i nemici si possono seppellire sotto colpi di pietre, ma la principessa Zelda può semplicemente evocare un paio di Grublin armati di lancia, coordinare tre pipistrelli in un attacco combinato o addirittura comandare cavalieri oscuri riesumati dalle segrete più remote, preservando sempre il concetto fondamentale della libertà e preparando il terreno per un'enorme numero di sinergie e situazioni emergenti.

Echoes of Wisdom è anche un monster collector: ogni mostro ha delle abilità uniche e catturarli tutti fa parte dell'esperienza

In poche parole, non ci siamo imbattuti nemmeno una singola volta, eccezion fatta per la piccola cella iniziale, in una cornice che richiedesse una singola soluzione predefinita per poter proseguire, scoprendo - come già era accaduto dalle parti di Tears of the Kingdom - che è persino possibile "rompere" i tutorial introduttivi, perché il videogioco ne è consapevole e non mancherà assolutamente di ripresentarli non appena sarà necessario.