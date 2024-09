Il nuovo videodiario di sviluppo di A Quiet Place: The Road Ahead è dedicato al sound design

Saber Interactive e Stormind Games hanno pubblicato un nuovo diario di sviluppo di A Quiet Place: The Road Ahead per parlarci del sound design , elemento importantissimo considerando che stiamo parlando di un gioco horror single player ispirato alla celebre serie cinematografica di Paramount Pictures, in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S il 17 ottobre 2024. Attualmente il gioco è già prenotabile al prezzo di 29,99 euro.

Suoni inquietanti

A parlarci del lato sonoro è Diego Sambataro, sound designer in Stormind Games, che spiega come il team di sviluppo abbia utilizzato il suono come una meccanica, atta a ricreare le atmosfere della serie. "Dal terreno sotto i tuoi piedi agli strumenti a tua disposizione, dovrai fare attenzione a ogni passo se speri di sopravvivere nel mondo di A Quiet Place: The Road Ahead." Spiega il comunicato ufficiale. Ma ora bando alle ciance e guardiamo il filmato, che mostra anche diverse sequenze di gioco.

A Quiet Place: The Road Ahead è stato pensato appositamente per i fan della serie cinematografica, per gli amanti dei giochi horror e delle avventure narrative in generale. Il giocatore avrà a disposizione solo il suo ingegno per superare le sfide e gli ostacoli che si troverà di fronte, come spiegato anche nella nostra anteprima.

Protagonista sarà Alex, una giovane studentessa universitaria che soffre di asma e lotta per sopravvivere alla fine del mondo insieme al suo compagno, Martin. Le creature da incubo che infestano la Terra non sono l'unica minaccia con cui dovrà confrontarsi, mentre attraversa le rovine della civiltà alla ricerca di un rifugio sicuro per sé e la sua famiglia.