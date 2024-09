Disponibile il prototipo di The Last Job, un gioco per PS2 e Xbox cancellato in corso di sviluppo

Un prototipo giocabile di un gioco cancellato per PlayStation 2 e Xbox è stato trovato e condiviso online. Si tratta di The Last Job e a occuparsi del recupero è stato Frank Gaskin di Games That Weren't , che si prodiga nel ricercare materiali su giochi mai arrivati sul mercato e spiegarne la storia.

Il prototipo

The Last Job, noto anche come The Heist, era un progetto della defunta Acclaim, in sviluppo presso i suoi studi di Cheltenham. Quando Acclaim fallì, mettendo fine allo sviluppo, era completo al 40%.

A The Last Job lavorarono circa 40 persone per un anno. Fu mostrato a porte chiuse all'E3 2004, tanto che ne furono scritti anche degli articoli. Previsto per PS2 e Xbox, avrebbe visto i giocatori prendere il controllo di quattro criminali, ognuno con le proprie abilità speciali. Pare che Acclaim avesse anche coinvolto l'ex SAS John McAleese per fare team-building, ossia per insegnare al team di sviluppo come pensano e agiscono le unità delle forze speciali durante le operazioni.

La build giocabile è stata fornita da uno dei level designer ed è una delle ultime build prodotte della versione PlayStation 2 prima della cancellazione. Giocandoci potrete provare l'area Old Bank e scoprire parte della trama. C'è anche un menù di debug che dà accesso ad altre aree, come un motel, un cantiere navale e una villa.

Naturalmente, la build è piena di bug. È normale visto che il gioco era ancora in lavorazione. In futuro Games That Weren't pubblicherà un articolo con più dettagli sullo sviluppo del gioco, che intanto ha reso scaricabile. Per giocare al prototipo avete bisogno di una PlayStation 2 modificata o potete usare un emulatore.