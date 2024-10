Call of Duty: Black Ops 6 è partito bene su Steam come quantità di giocatori contemporanei online

Questo rappresenta un incremento rispetto al giorno di lancio, in cui il massimo raggiunto era stato poco sotto i 250.000, e non è detto che i numeri non possano ulteriormente aumentare, considerando che il supporto per il gioco sarà a lungo termine.

Per avere valutazioni più complete su Call of Duty: Black Ops 6 ci sarà ancora da attendere, ma intanto possiamo vedere come il lancio abbiamo riscosso un notevole successo su Steam , facendo segnare la maggiore quantità di giocatori contemporanei online da almeno un paio di anni a questa parte, dopo il reintegro della serie all'interno dello store Valve.

Numeri in forte rialzo per il nuovo Call of Duty

Call of Duty: Black Ops 6 ha dunque ampiamente superato quanto raggiunto dal capitolo precedente, Call of Duty: Modern Warfare 3, poco dopo la sua uscita su Steam, a dimostrazione di come questo nuovo titolo sia stato accolto in maniera molto più positiva.



Il conteggio non è peraltro chiarissimo, visto che il gioco su SteamDB (da cui provengono i dati) viene considerato all'interno dell'app-contenitore Call of Duty HQ, che comprende anche gli utenti di Call of Duty: Warzone, il quale aveva contribuito già all'epoca del lancio di Modern Warfare 2 a far registrare quello che rimane il record di utenti contemporanei su Steam, ovvero 491.670, ma può comunque dare un'idea dell'andamento.

Bisogna peraltro notare come il quadro sia comunque molto parziale: non solo Call of Duty: Black Ops 6 è ovviamente presente anche su PlayStation e Xbox, dove probabilmente si trova la gran parte dei giocatori attivi, ma sulla stessa piattaforma PC l'utenza si ritrova divisa fra diversi launcher, considerando che molti utenti continuano probabilmente a utilizzarlo attraverso Battle.net, oltre che essere presente ovviamente su Game Pass, dove potrebbe trovarsi una grande fetta di giocatori.

In attesa della recensione completa, vi rimandiamo intanto alla nostra valutazione sull'ottima Campagna di Call of Duty: Black Ops 6.