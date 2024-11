Deadpool e Wolverine insiste nel mostrarci il sedere di Hugh Jackman: il regista ha spiegato perché

Il momento in questione arriva nelle fasi iniziali del film Marvel e vede il Deadpool di Ryan Reynolds trascinare un Wolverine ubriaco attraverso la Porta del Tempo su una passerella della TVA per incontrare Paradox. Il fondoschiena di Wolverine sporge in un'angolazione che era chiaramente destinata ad attirare l'attenzione sul posteriore di Hugh Jackman. Questa scelta, secondo Levy nel commento del regista al film, era intenzionale.

Shawn Levy, regista di Deadpool e Wolverine , ha spiegato perché la telecamera si sofferma sul sedere di Hugh Jackman per un po' troppo tempo in una scena del film: è a causa di una battuta su Captain America.

La spiegazione del regista di Deadpool e Wolverine

"C'è stato un cambio di battuta, Ryan. Avevamo scritto una battuta in cui ti riferivi al "culo del Canada". Era una delle battute che non sono state tagliate. Ma è per questo che ho fatto quell'inquadratura: per mostrare il culo del Canada".

La battuta è stata sostituita da Deadpool che ha detto: "Guardate, indossa un costume, come se non si vergognasse di essere in un film di supereroi, per una volta", un riferimento alla lunga storia del franchise degli X-Men, che ha evitato i costumi ispirati ai fumetti a favore di abiti più semplici e poco colorati.

La scelta delle parole "culo del Canada" (Canada's Ass in inglese) ovviamente si riferisce a una battuta ricorrente in Avengers: Endgame, rivolta al Captain America di Chris Evans, il cui lato B viene definito "America's Ass". Potete vedere la scena poco sopra.

