GCC Pokémon Pocket presenta Crisi Ultradimensionale: data di uscita, trailer e le carte delle Ultracreature

Il trailer del set Crisi Extradimensionale di GCC Pokémon Pocket

The Pokémon Company ha pubblicato online un nuovo trailer che permette di farsi un'idea di cosa possiamo aspettarci da questa espansione per GCC Pokémon Pocket.

Il gioco mobile proporrà, come detto, le Ultracreature, ovvero quei Pokémon extradimensionali che provengono dall'Ultramondo e che sono stati introdotti nella narrazione dei videogiochi con la settima generazione. Precisamente avremo modo di vedere Pokèmon come Buzzwol (in versione EX), Blacephalon, Nihilego e Guzzlord (anch'esso in versione EX).

Poco sotto potete vedere le immagini di alcune delle carte che avremo modo di trovare in questa espansione.

Inoltre, potrete ottenere una copertina speciale che è ispirata alla nuove creature. Potrete scambiare dei Buoni negozio a partire dal 29 maggio per ottenerla.

È poi previsto un evento "Pesca Misteriosa" per ottenere Buoni negozio necessari per sbloccare una bacheca floreale per esporre la propria carta preferita. Sarà attivo dalle 08:00 del 12 giugno fino alle 07:59 del 29 giugno (orari italiani).

Come sempre avrete modo di pescare delle bustine gratuite o usare le Clessidre per ottenerne di extra e creare nuovi mazzi in grado di dominare le sfide competitive.