Un nuovo controller Xbox speciale a tema The Witcher 3 è stato annunciato per il 10° anniversario

L' Xbox Wireless Controller - The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition è disponibile da ora sia nella versione wireless standard che come Elite Core, dunque il particolare design a tema può essere applicato anche al controller di livello superiore da parte di Microsoft.

In occasione del 10° anniversario di The Witcher 3 , Microsoft ha annunciato un nuovo controller Xbox speciale a tema con il gioco, caratterizzato da colorazione e grafica ispirata al celebre action RPG di CD Projekt RED e disponibile sia in versione standard che Elite.

Un controller molto speciale, anche in versione Elite

Basato su una colorazione scura con varie tonalità che vanno dal grigio al nero, l'Xbox Wireless Controller - The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition rappresenta una delle customizzazioni più complesse viste finora nell'ampio panorama di controller per Xbox usciti in precedenza.

Al centro troviamo il classico medaglione del Witcher, ma tutta la superfiche è praticamente ornata con vari particolari grafici, con il simbolo del "III" in stile graffio sulla parte destra e tanti altri elementi presenti a rendere alquanto speciale l'aspetto del controller.

Tra questi, anche un'iscrizione glagolitica, derivata dal più antico alfabeto slavo, che ricorre nell'iconografia tipica della serie The Witcher. La cosa particolare di questa edizione del controller è che si trova sia in versione standard che in quella Elite, cosa non comune per questo tipo di iniziative.

Il controller Xbox standard wireless a tema The Witcher 3 può essere acquistato sul sito Xbox e nei negozi per 79,99€, disponibile da ora, mentre la versione Elite ha un prezzo decisamente più alto, fissato a 169,99€.