Le lotte competitive di GCC Pokémon Pocket sono alle porte, ecco le date della prima stagione

Presto GCC Pokémon Pocket si arricchirà con una modalità classifica vera e propria, permettendo ai giocatori di mettersi alla prova con avversari di paro livello e scalare i ranghi. Infatti, The Pokémon Company ha annunciato l'arrivo delle lotte competitive , e sono vicinissime tra l'altro.

I giocatori riceveranno un emblema in base ai loro risultati

Stando al comunicato ufficiale, "nelle lotte competitive sarà possibile mettersi alla prova lottando contro giocatori provenienti da tutto il mondo con un livello di abilità simile e, al termine di ogni stagione, si riceverà un emblema in base al rango finale da sfoggiare nel proprio profilo."

Per il momento non sono stati svelati altri dettagli, come ad esempio se sono presenti regole speciali, restrizioni o altro, con maggiori informazioni che sicuramente arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Si tratta a ogni modo di una delle novità più attese e richieste dalla community e che potrebbe garantire ancora più popolarità a GCC Pokémon Pocket.