Assassin's Creed Shadows "non è un documentario" dice Ubisoft, che rivendica la libertà creativa

In un'intervista pubblicata da GamesRadar+, il cinematic director di Assassin's Creed Shadows, David Nibbelin, ha ribadito che il gioco non vuole raccontare la storia del Giappone in maniera realistica, ma piuttosto giocare con la sua formula fanta-storica sfruttando un'ambientazione reale per raccontare qualcosa di nuovo e diverso.

In sostanza, Assassin's Creed Shadows "non è un documentario", ma una forma di intrattenimento che parte da alcuni elementi storici ma li rielabora a piacere con una certa libertà creativa, raccontando qualcosa di diverso dalla realtà storica.

"Una delle cose più belle di lavorare a un progetto come Assassin's Creed è che non dobbiamo raccontare la tradizionale storia giapponese", ha spiegato il cinematic director, "Non è un film giapponese feudale in cui tutto deve essere molto radicato, perché il modo in cui Assassin's Creed guarda alla storia è molto particolare".