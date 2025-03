Xenoblade Chronicles X Definitive Edition pare avere una modalità nascosta a 60 fps: è per Nintendo Switch 2?

Sembra che l'opzione possa essere forzata agendo sul registro, ma questo porta a diversi problemi attualmente su Nintendo Switch , facendo pensare a una modalità che non sia poi effettivamente prevista al momento per la console, ma che potrebbe tornare utile attraverso aggiornamenti o addirittura sulla prossima console.

A riferire la scoperta è MasaGratoR su X, un esperto in datamining che ha rilevato la presenza della modalità a 60 frame al secondo all'interno del file eseguibile di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, come visibile anche dallo screenshot riportato nel messaggio qui sotto.

In base a quanto emerso da un datamining sui file del codice, sembra che Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition abbia una modalità a 60 fps nascosta al suo interno, cosa che fa pensare a un possibile upgrade pronto per Nintendo Switch 2 , anche se non è detto che sia questo il motivo di tale presenza.

Un upgrade pronto per essere sfruttato?

D'altra parte, considerando l'evoluzione tecnologica che dovrebbe comportare, è probabile che Nintendo Switch 2 sia in grado di far andare Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition a 60 frame al secondo costanti, dunque è possibile che Monolith abbia già preparato la strada per l'attivazione di tale modalità.



In ogni caso, al momento prendiamo il tutto come una voce di corridoio, ma che può risultare interessante come sviluppo futuro del gioco, che intanto sembra essere un altro successo per il team, come riferito anche nella nostra recensione di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.

Considerando il richiamo del titolo, in effetti, potrebbe risultare comunque utile come gioco di lancio anche per Nintendo Switch 2, che attraverso un upgrade specifico per la nuova generazione potrebbe ottenere dei vantaggi esclusivi du questo titolo.

Di recente è emerso che Nintendo Switch 2 potrebbe avere schermo a 120 Hz con supporto per VRR e HDR.