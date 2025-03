Far lavare i denti ai bambini è (quasi) divertente grazie a Pokémon Smile

Per questo motivo volevamo condividere con voi il nostro trucco. Proprio uno di quelli che i dentisti non vogliono che sappiate : Pokémon Smile funziona e persino bene. Non è perfetta, potrebbe essere aggiornata con maggior costanza, ma quei piccoli bastardelli (i figli) fanno di tutto se ci sono quei piccoli bastardelli (i Pokémon) da catturare. Persino lavarsi.

Da "il dentifricio pizzica" al "sono troppo stanco/a per spazzolarmi i denti", sono infinite le banali scuse per non lavarsi e farsi viziare un po' , logorando sempre di più la già scarsa pazienza che si potrebbe avere il lunedì mattina prima che il caffè vada in circolo dopo un fine settimana piovoso passato a fare pulizie con la suocera in casa.

Tutti i genitori, tranne una cerchia di pochi fortunati, sanno che far lavare i propri figli è una grande scocciatura. Anche i più bravi, infatti, quando arriva il momento di prendere lo spazzolino e lavarsi i denti fanno sempre resistenza. E passi la sera o nel weekend, quando c'è un po' più flessibilità sui tempi, ma ovviamente le piccole canaglie riescono a fiutare con precisione millimetrica quando non c'è tempo o quando proprio non abbiamo voglia di fare nulla per mettere in scena il loro migliore (o peggiore, dipende dal punto di vista) spettacolo di ostruzionismo.

Pokémon Smile è un'app mobile sviluppata da The Pokémon Company e progettata per incentivare i bambini a lavarsi i denti in modo corretto e regolare attraverso un'esperienza interattiva e ludica. Lanciata nel 2020 per dispositivi iOS e Android, l'app sfrutta la realtà aumentata per monitorare i movimenti dello spazzolino e trasformare l'igiene orale in un gioco.

Lavateli tutti!

Essendo pensata per i più piccoli, anche in età prescolare, Pokémon Smile è estremamente semplice. Ci sono tre opzioni principali, due per controllare l'avanzamento del gioco, ovvero osservare la collezione di Pokémon e provare i cappelli sbloccati, e l'ultima per lavarsi i denti. Questa è, ovviamente, la più importante e richiede di posizionare il telefono o il tablet sul lavandino in modo che con la telecamera sia possibile inquadrare il volto ben illuminato del bambino/a (o l'adulto che vuole lavarsi i denti in maniera più divertente).

Questo serve sia perché il gioco "controlla" come vi state spazzolando i denti, sia perché dovrà posizionare sulla testa, tramite semplici funzionalità di realtà aumentata, uno dei tanti divertenti cappelli a tema mostri tascabili. Si va da un Magikarp che vi mangia la testa a un Pikachu e uno Squirtle con gli occhiali da sole, passando per Charmander e gli altri mostriciattoli della prima generazione. Questo perché al momento (anche se sono 5 anni che la situazione è così) è possibile catturare solo i primi 153 Pokémon del Pokédex. Sono comunque diversi mesi di lavaggio di denti continuativi garantiti, ma sarebbe bello avere un qualche mostriciattolo in più, visto che ce ne sono ormai più di mille.

Comunque, dicevamo, la fotocamera del telefono deve inquadrare la faccia di chi si lava in modo da verificare che ci si lavi con cura: l'interfaccia, infatti, suggerisce quale parte della bocca "attaccare" con lo spazzolino e un comodo timer tiene impegnati i bambini a lavarsi per 1, 2 o 3 minuti, a seconda dell'impostazione scelta. Ovviamente il sistema è fatto per premiare i più piccoli e non far sentire loro la pressione, ma potrebbe capitare di non riuscire a catturare il mostro tascabile alla fine della sessione, se non ci si è impegnati per nulla.

Non tutti i pokémon sono disponibili in Pokémon Smile

In caso di vittoria non solo si avrà un nuovo Pokémon e a volte nuovi cappelli e nuovi adesivi, ma si potrà anche personalizzare una delle 4 foto che il software ha scattato durante l'azione, così da rendere divertente anche i minuti successivi al lavaggio e dare a voi il tempo per sistemarvi, lavarvi o mettere in ordine il lavandino.

In questo modo, i piccoli sono spinti a lavarsi per un numero sufficiente di minuti e progressivamente imparano anche che bisogna raggiungere con lo spazzolino non solo i 4 denti davanti, ma anche quelli interni e sul fondo. Il tutto giocando, con una divertente canzoncina in sottofondo e premiandoli se si sono comportati bene con nuovi adesivi e Pokémon. E per i più sbadati c'è anche la possibilità di programmare una sveglia per aiutarsi a ricordare di lavarsi i denti e tutta una serie di opzioni per nascondere i dati dei più piccoli, che comunque non hanno accesso a nessun tipo di microtransazione o funzionalità social. Ci ha stupito il fatto che non si possano programmare 2 o 3 lavaggi al giorno, ma perlomeno Pokémon Smile non impedisce di lavarsi i denti quanto si vuole.