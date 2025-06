Il Nintendo Museum annuncia una nuova galleria artistica: ecco la data

Il Nintendo Museum è uno dei luoghi che gli appassionati di videogiochi dovrebbero visitare nel caso in cui facciano un viaggio in Giappone e chiunque ne abbia in programma uno per la fine dell'anno dovrebbe proprio non perdere l'occasione perché è in arrivo una novità.

Parliamo di una nuova galleria artistica che sarà disponibile dal 3 settembre e includerà "un ampia gamma di artwork videoludici, comprese illustrazioni di personaggi e concept art".