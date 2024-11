Apple dice addio all'adattatore Lightning per le cuffie con jack da 3,5 mm

L' adattatore da Lightning a jack da 3,5 mm , introdotto da Apple nel 2016 con l'iPhone 7, sembra essere giunto al capolinea. Secondo quanto riportato da MacRumors, l'accessorio risulta "esaurito" negli store online di Apple nella maggior parte dei paesi, inclusi gli Stati Uniti. La sua disponibilità rimane limitata a pochi paesi europei, come Francia e Danimarca, ma è probabile che si tratti solo di esaurire le scorte rimanenti. Anche in Italia risulta esaurito , ma è ancora presente l'adattatore audio 3,5 mm + ricarica RockStar di Belkin.

La fine di un'era

L'adattatore da Lightning a jack da 3,5 mm era incluso gratuitamente nella confezione degli iPhone 7, 8 e X, ma è stato escluso dai modelli successivi, a partire dall'iPhone XS. Nonostante ciò, Apple ha continuato a venderlo separatamente al prezzo di 10€. Dopo otto anni, però, sembra che l'azienda abbia deciso di interrompere definitivamente la sua produzione.

La pagina dell'adattatore da Lightning a jack da 3,5 mm sul sito Apple italiano

Questo accessorio permetteva di collegare cuffie con jack da 3,5 mm ai modelli di iPhone privi di ingresso jack, utilizzando la porta Lightning. Attualmente, gli unici iPhone con porta Lightning ancora in vendita sono però iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone SE, ma si prevede che anche questi modelli saranno dismessi il prossimo anno. Con l'adozione della porta USB-C su tutta la gamma iPhone 15 e 16, infatti, Apple continua a vendere un adattatore da USB-C a jack da 3,5 mm. La decisione di interrompere la produzione dell'adattatore da Lightning a jack da 3,5 mm è insomma coerente con la strategia di Apple di puntare sulla connettività wireless e sulla porta USB-C per i suoi dispositivi.

Voi cosa ne pensate? Avreste preferito che Apple continuasse a produrre l'accessorio oppure non vi farete problemi ad acquistarlo realizzato da altri marchi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.