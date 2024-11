Un regista di Star Wars: Skeleton Crew spiega in che modo la serie TV è diversa dal resto della saga

Ora, il regista di Star Wars: Skeleton Crew, David Lowery , che ha diretto i due episodi, spiega cosa rende questa serie unica nel suo genere. Questa serie sarà in grado di far sentire gli adulti come dei bambini che vedono per la prima volta Star Wars.

Star Wars continua a espandersi in questi anni con varie serie, che ampliano il mondo narrativo, ma hanno anche l'obbligo di essere tutte un po' diverse dalle altre per trovare il proprio spazio e il proprio pubblico. Una delle prossimo in arrivo è Star Wars: Skeleton Crew .

Le parole del regista di Skeleton Crew

"È uno show che coinvolge i bambini, e sì, sarà molto interessante per i bambini che si rivedranno in questi personaggi", ha detto Lowery in un'intervista a ComicBook. "Ma quando stavo crescendo, aspiravo a diventare Luke Skywalker e Han Solo... Non avevo bisogno di uno show sui bambini per farmi amare Star Wars. Ma quello che penso farà è ricordare agli adulti come me com'era essere un bambino che guardava Star Wars per la prima volta".

Jude Law, che interpreta Ja Na Nawood

Skeleton Crew è stato paragonato a produzioni classiche come E.T. e I Goonies, film che la generazione di Lowery ha visto mentre cresceva. Il team creativo di Skeleton Crew ha però sottolineato che, sebbene i bambini siano i protagonisti, la serie non avrà un tono infantile.

Il co-creatore Christopher Ford ha detto che, a livello narrativo, la posta in gioco è alta, poiché i ragazzi si trovano in diverse situazioni pericolose. Il materiale promozionale ha messo in reso chiaro che il pericolo si nasconde dietro ogni angolo della galassia, mostrando i personaggi in fuga da mostri, pirati e altre minacce. Jude Law, che interpreta Ja Na Nawood - una persona sensibile alla Forza -, ha dichiarato che la serie è divertente o spaventosa a seconda della situazione.

Dovremo vedere come sarà recepita questa serie; i lungometraggi sembrano avere qualche problema: lo Star Wars di dicembre 2026 è stato rimandato e sostituito con un altro film.